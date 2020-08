METEO Italia: MALTEMPO in marcia al Centro-Sud, crollo delle temperature (Di domenica 30 agosto 2020) METEO SINO AL 5 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Condizioni di METEO avverso penalizzano parte dell’Italia, a causa del lento passaggio di una perturbazione. Il fronte è sospinta da aria molto fresca che si scontra con l’aria molto calda ed umida richiamata dal Nord Africa. Grandine e temporali colpiscono in modo esasperato diverse regioni d’Italia, provocando forti criticità. Dopo il Nord Italia, anche le regioni centrali sono finite in balia del forte MALTEMPO. I contrasti termici esplosivi sono all’origine di questi temporali a supercella di violenza così inaudita. L’Italia è ancora spaccata in due, considerando che al Sud si è appena raggiunto l’acme del caldo africano con afa e picchi ... Leggi su meteogiornale

fdrc_86 : RT @Open_gol: A causa dell’esondazione dell’Adige, l’autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele per… - Dome689 : RT @Open_gol: A causa dell’esondazione dell’Adige, l’autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele per… - pvsassone : RT @Open_gol: A causa dell’esondazione dell’Adige, l’autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele per… - tommaso_paparo : RT @Open_gol: A causa dell’esondazione dell’Adige, l’autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele per… - mimma50 : RT @Open_gol: A causa dell’esondazione dell’Adige, l’autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele per… -