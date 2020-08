Meteo Italia a due settimane: BRUTTO tempo e NUBIFRAGI alternati al CALDO (Di domenica 30 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Siamo proiettati verso la seconda decade di settembre e i modelli matematici di previsione continuano a farci vedere variazioni Meteo climatiche importanti. Variazioni che potrebbero aprire le porte a un periodo nettamente più dinamico e che potrebbe sfociare in un’alternanza tra altre giornate di CALDO d’Estate e pesanti break rinfrescanti e temporaleschi. Diciamo che quest’anno la crisi della bella stagione sembra possa cominciare prima e se la ferita che andrà a crearsi nei prossimi giorni dovesse faticare a guarire potrebbe sancire il lento decadimento dell’Estate. Il break che stiamo per affrontare, se ci seguite saprete già le cause, arriverà in seguito a una ridistribuzione delle Alte e delle Basse Pressioni ... Leggi su meteogiornale

