Meteo decadenza dell’Estate 2020. Bollettino Aeronautica 30 giorni commentato (Di domenica 30 agosto 2020) Il Bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare è indirizzato verso un’evoluzione dove vedremo una trasformazione del tempo dall’Estate alle condizioni tipiche di Settembre. Il mese di Settembre come clima è piuttosto variabile, soprattutto nel Nord Italia, in quanto si passa da periodi caratterizzati dal molto fresco e piogge copiose a belle giornate e temperature elevate, talvolta fin sino i 30°C in pianura, specie nella primissima parte del mese. Questo è il mese della decadenza della stagione estiva su tutta Italia, anche nelle altre regioni, in minor misura mentre si va verso sud, l’Estate lascia sempre più spazio alle caratteristiche climatiche autunnali. Ecco, in breve, le nostre ... Leggi su meteogiornale

Il bonus vacanze si ‘allarga’: c’è ancora tempo per richiederlo. Sale il tetto Isee

Sale a 50mila euro (prima era di 35mila euro) l’Isee delle famiglie che possono richiedere il bonus vacanze. Lo stabilisce l’ultima bozza del Decreto Rilancio: “Per il periodo d’imposta 2020 è riconos ...

