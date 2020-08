Messi rottura totale col Barca, Liga “Clausola valida” (Di domenica 30 agosto 2020) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nuovo capitolo della lunga ‘battaglià tra Messi e il Barcellona. L’argentino, che ha comunicato ai blaugrana tramite un burofax lo scorso 25 agosto di non voler proseguire il rapporto con i catalani, quest’oggi non si è presentato ai test PCR organizzati dal club per poter iniziare domani gli allenamenti. Una posizione contrapposta quella tra Messi e il Barcellona: da una parte il calciatore e il suo entourage che sono convinti di poter esercitare la clausola che fino al 10 giugno scorso prevedeva la possibilità di recedere dal contratto senza pagare la clausola di 700 milioni di euro; dall’altra parte la società blaugrana che afferma che la clausola è ampiamente scaduta e non può essere prolungata per via della pandemia. Per chiarire questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

