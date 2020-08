Messi diserta le visite mediche, il bambino rimane deluso: la tristezza in poche immagini [FOTO] (Di domenica 30 agosto 2020) Tutti delusi da Messi. Anche un bambino che sperava di incontrare il suo idolo alle visite mediche del Barcellona è stato “tradito” dal fuoriclasse argentino, che ha invece disertato i test medici. La rottura è sempre più evidente, così come la delusione del bambino fuori dal centro sportivo. Passa Busquets, ma Messi no. E a quel bambino è come se avessero rubato il Natale. Lì, tutto solo, con la maglia del 10 del Barcellona. O almeno quello che fino a qualche giorno fa lo era. In basso le tristi immagini. Visualizza questo post su Instagram Stamattina aspettava il suo idolo, Leo Messi, al ritiro per-stagione del ... Leggi su calcioweb.eu

Il rapporto tra Leo Messi e il Barcellona sembra ormai davvero irrimediabilmente compromesso. Il fuoriclasse argentino, che la scorsa settimana aveva manifestato il suo desiderio di cambiare aria, non ...

Lionel Messi non intende presentarsi ai test medici in programma oggi lanciando un ulteriore segnale sul futuro. Rottura totale col Barcellona.

