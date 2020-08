Messi al Newell’s Old Boys, l’appello del presidente dell’Argentina: “Torna da noi” (Di domenica 30 agosto 2020) Quale futuro per Lionel Messi? L'addio al Barcellona sembra essere certo, ma sulla sua prossima squadra c'è ancora tanto mistero. Europa o ritorno in Patria? A provare a far tornare il fuoriclasse in Argentina ci prova addirittura il Premier Alberto Fernandez che come riporta Tyc Sports avrebbe lanciato un vero e proprio appello.Messi in Argentina al Newell's Old Boyscaption id="attachment 1012739" align="alignnone" width="594" Messi (Getty Images)/caption"Il Barcellona è stato un club unico in questi anni con Messi. Spero che Leo terminerà la sua carriera dove l'ha cominciata, in Argentina, al Newell's Old Boys", ha detto Alberto Fernandez. E poi, rivolgendosi direttamente a Messi, ecco l'appello: "Leo, sei nel cuore di tutti noi e non abbiamo mai ... Leggi su itasportpress

