Messi al City? Arriva il consiglio dell’ex del Manchester: “meglio che vada al PSG perchè…” (Di domenica 30 agosto 2020) Da giorni ormai non si fa altro che parlare della richiesta di Leo Messi di lasciare il Barcellona. Tante le squadre che vorrebbero avere con sè l’attaccante argentino, tra queste anche il Manchester City. Messi sta ricevendo tanti messaggi di sostegno e consigli ed è spuntato anche quello di D’Angelo ex del City, che sconsiglia l’Inghilterra all’argentino: “è stata una bella esperienza, ma a Manchester piove tutto il mese. È una città fredda e le case sono tutte uguali, è diverso da quello a cui siamo abituati noi argentini. Ho avuto la possibilità di vivere a Barcellona e sono città molto diverse. Quanto ai tifosi, in Inghilterra sono molto rispettosi e non gridano molto, è ... Leggi su sportfair

