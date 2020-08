Messa oggi in tv domenica 30 agosto su Canale 5: orario e diretta streaming (Di domenica 30 agosto 2020) Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 30 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. LE MESSE IN TV LA Messa SU RAI UNO LA Messa SU TV2000 Canale 5 10:00 – Santa Messa (Canale 5 del digitale terrestre e in ... Leggi su sportface

