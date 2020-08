Messa e rosario domenica 30 agosto in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 30 agosto 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 30 agosto. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. ... Leggi su sportface

ParrocchiaSs : AVVISO: NOVENA E FESTA Maria SS della Montagna 2020 Programma Festeggiamenti 2020 Chiesa Maria SS. della Montagn… - ParrocchiaSs : LE SANTE MESSE DI DOMENICA 30 AGOSTO 2020 ORE 10:00 CHIESA DI SANTA MARIA DI PALANGATI - CONA ORE 11:00 SANTA MES… - RadioMariaITA : H. 16:20 #Rosario - Vespri - Santa Messa #prefestiva Casa estiva - Piccola opera Regina Apostolorum - Perletto (C… - RadioMariaITA : H. 16:40 Rosario - Vespri - Santa Messa Santuario Madonna dei Martiri - Molfetta (Bari) - Kameel38408204 : RT @RadioMariaITA: H. 16:40 #Rosario - #Vespri - Santa Messa Santuario di Santa Augusta - Vittorio Veneto (Treviso) -

Ultime Notizie dalla rete : Messa rosario Messa oggi in tv domenica 30 agosto: programma, orari, canale e diretta streaming Sportface.it Don Pietro, il ricordo nel quinto anniversario

La parrocchia di San Pietro a Cento si prepara alle celebrazioni per il quinto anniversario della scomparsa di don Pietro Mazzanti, che sino al 2015 è stato guida pastorale della comunità. Accadrà mer ...

Tv Prato, torna “Settembre in Diretta”

I momenti clou del mese, il 6 e l'8 settembre (rispettivamente anniversario della Liberazione e festa della Madonna della Fiera) potranno essere seguiti in diretta e in forma integrale solo su Tv Prat ...

La parrocchia di San Pietro a Cento si prepara alle celebrazioni per il quinto anniversario della scomparsa di don Pietro Mazzanti, che sino al 2015 è stato guida pastorale della comunità. Accadrà mer ...I momenti clou del mese, il 6 e l'8 settembre (rispettivamente anniversario della Liberazione e festa della Madonna della Fiera) potranno essere seguiti in diretta e in forma integrale solo su Tv Prat ...