Mercato Juventus, Pirlo chiama il nuovo bomber: è lui l’obiettivo numero 1 (Di domenica 30 agosto 2020) Mercato Juventus – Edin Dzeko obiettivo principale di Andrea Pirlo.Un operazione che sembrerebbe anche ben avviata. Dzeko lascerebbe la Roma per far subentrate poi al suo posto Milik. A confermare l’ipotesi di Dzeko bianconero ci ha pensato lo stesso Pirlo che con una chiamata al diretto interessato ha dato quella accelerata definitiva. Infatti quanto si legge su La Gazzetta Dello Sport fa riferimento ad una chiamata dello stesso allenatore bianconero all’attaccante bosniaco. Mercato Juventus, Pirlo chiama Dzeko L’obiettivo del nuovo tecnico della Juventus è quello di palesare a Dzeko il suo gradimento e spiegargli perché lo considera ... Leggi su juvedipendenza

Gazzetta_it : Arrivederci #Roma, anche la signora #Dzeko non dice più no al trasloco #Juve - GoalItalia : Luis Suarez proposto alla Juventus: può diventare una pista concreta ?? [@romeoagresti] - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 22enne americano in prestito con diritto di ris… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Arrivederci #Roma, anche la signora #Dzeko non dice più no al trasloco #Juve - Criticone4 : L'Inter Miami sta praticamente salvando il calcio mercato della #juventus. #higuain #matuidi -