Melaverde, puntata 30 agosto: servizi in replica dalla provincia di Brescia e info streaming (Di domenica 30 agosto 2020) Manca solo una settimana all’esordio della nuova stagione di Melaverde, ma nell’attesa ci farà ancora compagna la versione editing del programma con la messa in onda dei vecchi servizi in replica. Alla conduzione della trasmissione itinerante in questa versione in replica, ritroveremo il volto storico Edoardo Raspelli con Ellen Hidding. Anche questa domenica 30 agosto,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Melaverde, puntata 30 agosto: servizi in replica da Brescia e info streaming - blogtivvu : Melaverde, puntata 23 agosto: servizi dal Trentino, replica e info streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Melaverde puntata Melaverde, puntata 30 agosto: servizi in replica dalla provincia di Brescia e info streaming Blog Tivvù Melaverde 30 agosto in provincia di Brescia, anticipazioni

Domenica 30 agosto torna Melaverde. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.50 con Edoardo Raspelli e Ellen Hidding. I due conduttori on the road sono alla ricerca delle eccellenze agro alimentari anche ...

Puntata del 23 agosto

In questa puntata Edoardo Raspelli ci porta alla scoperta della capra pezzata mochena del Trentino.

Domenica 30 agosto torna Melaverde. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.50 con Edoardo Raspelli e Ellen Hidding. I due conduttori on the road sono alla ricerca delle eccellenze agro alimentari anche ...In questa puntata Edoardo Raspelli ci porta alla scoperta della capra pezzata mochena del Trentino.