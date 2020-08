Matrimonio col covid nel Napoletano: negativi i primi 30 tamponi (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na) – Non sapeva di essere positivo al covid uno dei 100 invitati ad un Matrimonio che si è svolto, solo pochi giorni fa, in un noto ristorante di Vico Equense. L’uomo, che accusava sintomi riconducibili al virus, ha fatto il tampone e scoperto solo successivamente di essere stato contagiato. È scattato immediatamente l’allarme per gli sposini, gli amici e i parenti che hanno partecipato alla cerimonia e per i dipendenti e titolari del ristorante che è stato chiuso. Intanto sono stati effettuati 132 tamponi su tutti i presenti. Ad oggi ci sono delle novità. Sono per ora 30 i tamponi processati e tutti hanno dato esito negativo. Ora si attende l’esito degli altri 100 che sono in lavorazione. Ad annunciarlo è stato proprio ... Leggi su anteprima24

Cara Candida, mio marito mi ha tradita e scoprirlo è stata una tragedia. Mi ha confessato che aveva perso la testa. Ovviamente lei era una ragazza più giovane, una di quelle tutte curate, fighette, mi ...

