Mascherine, Mastella risponde alla lega: “Visioniamo filmati per comminare multe” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In riferimento alle dichiarazioni di alcuni parlamentari della lega sulla multa comminata a Benevento a Matteo Salvini per non aver indossato la mascherina (LEGGI QUI), il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha subito replicato: “Non esiste alcuna contravvenzione ad personam ma i vigili urbani, anche con la collaborazione delle altre forze di polizia, stanno esaminando foto e video per risalire a quanti hanno trasgredito l’obbligo della mascherina e comminare la successiva contravvenzione. Detto questo ritengo che i rappresentanti istituzionali, a maggior ragione se parlamentari, debbano rispettare più degli altri leggi e ordinanze”. L'articolo Mascherine, Mastella risponde alla ... Leggi su anteprima24

ElisabettaSamm1 : @matteosalvinimi Matteo, non far felice Mastella indossando di più la mascherina,dai pazienza per la multa, è evide… - zenocataway : RT @prugnomkin: #Benevento, #Salvini senza mascherina viene multato da #Mastella. Dovrebbero farlo tutti i sindaci del Sud tutte le volte… - GioCAGLIUSO : @mattinodinapoli A Benevento c'è mezza città senza mascherine. Cosa si fa pur di farsi notare, povero Mastella - markgmm : Ordine,ordine.Mastella ne è un esempio vivente .Ci sono rumors che alle feste dell'Unità(dovex accordi con governi… - fradamato1 : Quelle mascherine mancanti a Salvini e a Mastella, entrambi a Benevento -