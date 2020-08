Marina La Rosa: "Pietro Taricone provava a trasmettermi leggerezza" (Di domenica 30 agosto 2020) Marina La Rosa, intervistata da 'Il Fatto quotidiano', ha ripercorso la propria esperienza all'interno della casa del 'Grande Fratello' a 20 anni dalla prima edizione che ha cambiato la sua vita ed il modo di fare televisione in Italia ed in tutto il mondo. 30 agosto 2020 15:12. Leggi su blogo

fattoquotidiano : MARINA LA ROSA Vent’anni fa iniziava l’era del Grande Fratello. Lei “Protagonista per caso” [di @A_Ferrucci]… - toysblogit : Marina La Rosa: 'Pietro Taricone provava a trasmettermi leggerezza' - A_Ferrucci : RT @LucaVismara: Ve l’ha svelato oggi in una lunga intervista al @fattoquotidiano. Per lei, con lei. MARINA (feat. Marina La Rosa) sta… - ricordosospeso : RT @LucaVismara: Ve l’ha svelato oggi in una lunga intervista al @fattoquotidiano. Per lei, con lei. MARINA (feat. Marina La Rosa) sta… - 13mari81 : @tufotufino @rosariavenerus1 @maddalena2471 @BiasiMonica @salvinimi @SAM_VXXVI @Angela36321094 @Ire_Lica @Zakk701… -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Rosa Rocco Casalino al Grande Fratello, Marina La Rosa: "Parlavamo di omosessualità, lui negava. Non era pronto. Un giorno..." Liberoquotidiano.it CONCLUSA LA PRIMA SPEDIZIONE ARTICA DEL PROGRAMMA SCIENTIFICO ITALIANO HIGH NORTH 2020

Il 12 agosto scorso la nave polivalente Alliance, dopo oltre sessanta giorni di navigazione, è rientrata nella Base Navale della Spezia con a bordo il team scientifico dell’Istituto Idrografico della ...

Tromba d’aria sradica albero, morte due sorelle

AGGIORNAMENTO - Sono morte le due sorelle schiacciate dall’albero caduto a Marina di Massa in seguito al maltempo. Nonostante la corsa in ospedale, per le due non c’è stato niente da fare: dopo la bi ...

Il 12 agosto scorso la nave polivalente Alliance, dopo oltre sessanta giorni di navigazione, è rientrata nella Base Navale della Spezia con a bordo il team scientifico dell’Istituto Idrografico della ...AGGIORNAMENTO - Sono morte le due sorelle schiacciate dall’albero caduto a Marina di Massa in seguito al maltempo. Nonostante la corsa in ospedale, per le due non c’è stato niente da fare: dopo la bi ...