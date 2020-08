Marina di Massa: bambina di tre anni uccisa da un albero caduto sulla tenda dove dormiva. Ferita la sorella (Di domenica 30 agosto 2020) Una bambina di tre ani è morta a causa della caduta di un albero, un pioppo di quattro metri, sopra la tenda sotto la quale dormiva insieme alla famiglia, originaria del Marocco, composta da 5 persone. Una sorella, 14enne, è rimasta Ferita ma per lei non è stato necessario nemmeno il trasferimento in ospedale Leggi su firenzepost

