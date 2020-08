Marcus Morris stende Luka Doncic, espulsione per lui: le reazioni social (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) Per la seconda gara consecutiva si accende un lite tra Marcus Morris e Luka Doncic. Se in gara-5 aveva tentato un pestone sulla caviglia infortunata dello sloveno, questa volta l’ala dei Clippers è stata espulsa a causa di un colpo violento e gratuito, valutato come un flagrant foul di tipo 2 dagli arbitri in seguito al review. Bisognerà ora valutare se Morris salterà altre partite a causa di questo gesto, nel frattempo non sono poche le critiche che ha ricevuto sul web. Di seguito le migliori reazioni social. IL VIDEO DEL FALLO (VIDEO) Peccato che non esista una regola per cui chi fa quello che ha fatto Morris, oltre ad essere espulso, deve anche essere accompagnato fuori dal campo a calci nel culo.#nbatipo — La ... Leggi su sportface

