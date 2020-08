Marca: tutti presenti alle visite mediche tranne Messi (Di domenica 30 agosto 2020) visite mediche in casa Barcellona avviate alle ore 10:15 di questa mattina e, come riporta Marca, tutti presenti tranne Leo Messi. L’argentino non si è presentato al Medical Center del club blaugrana a differenza di altri “epurati” come Vidal, Rakitic, Suarez e Alba. La “pulce” aveva già comunicato l’assenza alle visite mediche mentre in queste ore ha chiesto un confronto con Bartomeu. Foto: Twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Diverse le Regioni che hanno deciso il cambio di colore della scheda elettorale che, abitualmente, per le regionali è verde. La decisione è arriva dopo la comunicazione, da parte del ministero dell’In ...

Maltempo, muoiono due sorelle a Marina di Massa Carrara. Un disperso nel Varesotto

Un albero crolla durante un violento temporale su una tenda in un campeggio dove si trovava la piccola. Sono riprese le ricerche del 38enne disperso da ieri. 1200 richieste dei vigili del fuoco nelle ...

