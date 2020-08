Manifest 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di domenica 30 agosto 2020) Quasi tre mesi dopo il finale della seconda stagione NBC ha deciso di rinnovare un titolo appartenente al genere fantascientifico: stiamo parlando di Manifest. Per quanto riguarda il numero degli episodi è ancora difficile scoprire a quanto arriveranno: nel caso del primo capitolo, il network produsse un totale di 16 episodi, mentre per la seconda stagione lo show ha raggiunto 13 puntate; è dunque plausibile che il terzo ciclo si assesti su questo intervallo numerico. Il debutto dello show era invece previsto per il palinsesto autunnale, ma, a causa dell’emergenza coronavirus, NBC ha dovuto dilatare i tempi ed è ancora difficile prevedere con esattezza la data di uscita della nuova stagione di Manifest. In Italia, invece, a occuparsi della distribuzione in Italia sarà premium stores prima e, successivamente Canale ... Leggi su termometropolitico

