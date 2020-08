Mancini: “Non ho avuto contatti con nessun club. Ho iniziato un lavoro e voglio portarlo avanti” (Di domenica 30 agosto 2020) Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano, sede del ritiro della squadra in vista delle sfide contro Bosnia e Olanda. “Sono molto contento di essere tornato a Coverciano, nelle ultime ore abbiamo fatto i test e sono risultati tutti negativi. Il calcio oggi ha bisogno prima di tutto del pubblico. Questo sport è fatto per la gente e spero si possa tornare alla normalità al più presto”. Mancini ha continuato: “voglio la finale di Nations League, riparto carico e con la voglia di scalare il ranking. Qui ho iniziato un lavoro e lo voglio portare avanti. Non ho avuto contatti con nessun club”. Il ct ha parlato anche del ... Leggi su ilnapolista

