Mancini: “Il calcio ha bisogno di pubblico. Voglio la finale di Nations League” (Di domenica 30 agosto 2020) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in vista delle gare di Nations League dell’Italia: “La convocazione è allargata perché non conosciamo le condizioni dei ragazzi. Penso però che un calciatore di qualità possa fare la sua parte anche se non è al meglio fisicamente. Il calcio oggi ha bisogno prima di tutto del pubblico. Questo sport è fatto per la gente e mi auguro quindi che si possa tornare alla normalità al più presto. Voglio vedere la mia Nazionale giocare bene e arrivare in finale di Nations League”. Foto: vivoazzurro L'articolo Mancini: “Il calcio ha bisogno di ... Leggi su alfredopedulla

GassmanGassmann : Ombre oscure sull'Europa, l'esordio di Mauro Mancini a Venezia | il manifesto ?????? - Vivo_Azzurro : #Nazionale ??? #Mancini: 'La squadra ha un suo stile di gioco, cercheremo di cambiare il meno possibile. Davanti abb… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Roberto Mancini spegne le voci: 'Nessuna richiesta in estate, voglio continuare il lavoro in Nazional… - filo_78 : Più professionalità nella gestione del calcio italiano: Oriali che ogni domenica protesta in campo contro gli arbit… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Nazionale, #Mancini: 'Voglio un'Italia che giochi bene e la finale di #NationsLeague'. Il ct azzurro: 'Nessun contatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini “Il Latina Calcio e la società con sede in Bulgaria latinaoggi.eu