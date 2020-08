Mancini: “Europeo e Mondiale sempre nostri obiettivi” (Di domenica 30 agosto 2020) Dieci mesi dopo ritorna la Nazionale. Dal 18 novembre, giorno dell`ultima gara terminata con la vittoria dell`Italia contro l`Armenia a Palermo per 9-1, il commissario tecnico Roberto Mancini e gli Azzurri trovano un clima completamente diverso, condizionato dalla lunga assenza e dall`emergenza legata al Covid 19. A parlare di un`atmosfera insolita è lo stesso ct nel corso della conferenza stampa che ha aperto oggi il raduno di Coverciano, in vista delle prime due gare della UEFA Nations League in programma venerdì 4 settembre (ore 20.45 - diretta su Rai 1) a Firenze con la Bosnia Erzegovina e lunedì 7 (ore 20.45 - diretta su Rai 1) ad Amsterdam con i Paesi Bassi.Abbronzato e sereno, Mancini inaugura la nuova stagione partendo dai risultati positivi e dall`ottimismo che ha accompagnato il cammino dell`Italia fino ad oggi: "Sono ... Leggi su ilfogliettone

