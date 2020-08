Maltempo, violenta grandinata ad Ancona: chicchi enormi, finestre in frantumi [FOTO] (Di domenica 30 agosto 2020) Paura a Ancona, dove una violenta gradinata ha colpito la città. I chicchi, grandi come noci, hanno danneggiato molte grondaie, bucato le tapparelle delle finestre e rovinato la carrozzeria delle auto in sosta. Rotti anche i vetri di un ospedale. Il forte vento e i fulmini hanno aggravato il problema. Danni anche nella provincia di Ancona per gli alberi abbattuti dal vento e finiti ad Agugliano, Offagna e in altri centri. A Santa Maria Nuova un fulmine ha appiccato un incendio in un campo.L'articolo Maltempo, violenta grandinata ad Ancona: chicchi enormi, finestre in frantumi FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo violenta Maltempo, pesanti disagi per chi rientra dalle ferie. Autostrada del Brennero chiusa in entrambe le direzioni Corriere della Sera Tragedia a Marina di Massa: morte due sorelline in un campeggio

Colpite da un albero caduto stamani durante il nubifragio. Avevano 3 e 14 anni ed erano di origine marocchina. Il dolore dell'Italia intera. Conte: "Forte, commosso abbraccio a genitori e familiari".

Maltempo nel Reatino: strade allagate, alberi caduti e danni alla linea elettrica

RIETI - Qualche rovescio ma soprattutto il vento di queste ore ha causato disagi nel Reatino soprattutto a causa di piante abbattute dalle violente raffiche di vento e rami pericolanti. Numerose le ch ...

