Maltempo Veneto, situazione critica nel Bellunese per le forti piogge: Lago di Alleghe a rischio tracimazione, strade chiuse (Di domenica 30 agosto 2020) Si registrano diverse situazioni critiche in provincia di Belluno, in Veneto, dopo il Maltempo incessante delle scorse ore. Tra i dati pluviometrici più significativi, alle 14:15 segnaliamo: 69mm a Forno di Zoldo, 56mm a Cortina d’Ampezzo, 49mm a Belluno, 46mm a San Tomaso Agrordino, 44mm a Borca di Cadore. “Al momento risultano chiuse la SP49 di Misurina, in direzione Carbonin, a causa dell’inondazione del Lago di Landro e di una frana sulla strada”, spiega il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi. “Chiusa anche la SP 48 a Rio Gere, in via precauzionale. Sul posto è presente anche il personale di Veneto strade. Sotto monitoraggio anche il Lago di Alleghe, che si sta alzando di livello e al momento ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : #Maltempo #29agosto, piogge intense hanno interessato #Lombardia, #Veneto e #Piemonte. Svolti 60 interventi in prov… - TgrVeneto : Nel vicentino case scoperchiate. Tromba d'aria sul Garda. Forti grandinate nel bellunese. Allerta arancione fino a… - HuffPostItalia : Maltempo, in Veneto trombe d'aria e allagamenti. Disperso un uomo nel Varesotto: è stato travolto da un torrente (V… - romi_andrio : RT @RepubblicaTv: Maltempo Veneto, il drone in volo su Arzignano dopo la tromba d'aria: Le immagini dal drone in volo su Arzignano, uno dei… - Yogaolic : RT @RaiNews: Tra le più colpite le campagne del veronese, già flagellate dal nubifragio di una settimana fa: coltivazioni sott'acqua, alber… -