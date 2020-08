Maltempo Toscana, forti piogge e oltre 30.000 fulmini: 71mm a Vaiano, allagamenti e alberi abbattuti nel Pistoiese (Di domenica 30 agosto 2020) Il Maltempo che sferza senza tregua il Nord, oggi sta interessando anche la Toscana, dove purtroppo due sorelline di 3 e 14 anni sono morte in seguito alla caduta di un grosso albero sulla loro tenda da campeggio. I sistemi di monitoraggio hanno registrato oltre 30.000 fulmini nella regione, secondo quanto riferisce Citta’ Metropolitana di Firenze, citando i dati della Protezione civile. Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi, alle ore 15 si registrano: 71mm a Vaiano, 70mm a Lamporecchio, 58mm a Fauglia, 56mm a Quarrata, 55mm a Pistoia, 48mm a Montale, 45mm a Ponsacco, 37mm a Prato. Il Maltempo che ha interessato il territorio metropolitano di Firenze la scorsa notte ha portato piogge ma con notevoli differenze tra le ... Leggi su meteoweb.eu

Forte ondata di maltempo questa notte nel Pistoiese. La perturbazione atlantica che sta portando temporali e pioggia un po' in tutto il Paese si è abbattuta anche sulla Toscana. A Pistoia allagamenti ...

L'uomo è stato travolto da un torrente, un secondo muore nel mare in tempesta nello Spezzino. Controesodo con frane e incendi. Conte: 'Profondamente addolorati' Tragedia in un campeggio a Marina di Ma ...

