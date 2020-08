Maltempo: proseguono ricerche dell'uomo travolto da torrente nel Varesotto (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - proseguono le ricerche di Andrea Galimberti, 38 anni, di Oltrona di San Mamette, nel Comasco, disperso da ieri pomeriggio nei pressi della località Lago Delio, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Era uscito in cerca di funghi con un amico, ma il torrente Molinera, ingrossatosi in poche ore a causa delle forti piogge cadute, lo ha travolto. Sul posto sono a lavoro gli uomini del Soccorso alpino, stazione di Varese della XIX Lariana, i vigili del fuoco e i carabinieri. Leggi su liberoquotidiano

Maltempo flagella il Nord. Cade un albero, morte due bimbe di 3 e 14 anni

L'uomo è stato travolto da un torrente, un secondo muore nel mare in tempesta nello Spezzino. Controesodo con frane e incendi. Conte: 'Profondamente addolorati' Tragedia in un campeggio a Marina di Ma ...

