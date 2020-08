Maltempo Novara: spettacolare sequenza di fulmini in assenza di precipitazioni [FOTO] (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Maltempo che ha interessato il Nord Italia non ha risparmiato la zona di Novara, dove per quasi un’ora un addensamento nella zona nord della città ha regalato uno spettacolare susseguirsi di fulmini in assenza di precipitazioni. Qui di seguito una breve gallery con gli scatti di Alessio Marrari.L'articolo Maltempo Novara: spettacolare sequenza di fulmini in assenza di precipitazioni FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Novara Maltempo su novarese e Vco con forti temporali: rami caduti, frane e strade chiuse NovaraToday Maltempo in Piemonte, chiesa allagata durante un funerale. Allagamenti e frane nell’alessandrino

Una chiesa è stata completamente allagata durante un nubifragio e trenta fedeli sono rimasti bloccati al suo interno. E’ successo nel territorio del Comune di San Maurizio d’Opaglio (Novara), sulle sp ...

In arrivo l’autunno al Nord. Smottamento a Oggebbio: auto travolte dal fango. Nubifragio a Milano, divelto il tetto di una Rsa

NOVARA – Ondata di maltempo sulle regioni del Nord Italia. Le piogge delle ultime ore hanno provocato uno smottamento a Oggebbio con fango e detriti che sono arrivati sulla Statale 34 del Lago Maggior ...

