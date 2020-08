Maltempo nel Vicentino, danni per le grandinate e le raffiche di vento: tetti divelti e strade bloccate per il crollo di rami e piante (Di domenica 30 agosto 2020) Sono molto ingenti, da una prima stima, i danni provocati dall’ondata di Maltempo che ha colpito buona parte della provincia di Vicenza, in particolare la zona di Arzignano, oltre alle vallate del Chiampo e dell’Agno. grandinate e forti raffiche di vento si sono registrate anche in una vasta area dell’Alto Vicentino, nel Bassanese e nell’Altopiano di Asiago. Il maggior numero di chiamate ai vigili del fuoco arriva dal comune di Arzignano, dove una tromba d’aria ha divelto i tetti di alcuni capannoni e scoperchiato i teloni di copertura dei campi da tennis. Diversi rami e piante, divelte dal vento, hanno bloccato la circolazione in alcune arterie: problemi anche all’ingresso del locale ... Leggi su ilfattoquotidiano

