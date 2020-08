Maltempo Marche: nubifragio e chicchi di grandine come noci ad Ancona, pioggia e vento sul litorale: allagamenti e alberi caduti [FOTO] (Di domenica 30 agosto 2020) Intensi temporali stanno colpendo il sud della Marche oggi, domenica 30 agosto. Un violento nubifragio e una grandinata con chicchi di grandi dimensioni, come noci, si sono abbattuti su Ancona nel primo pomeriggio. pioggia, grandine e vento hanno spazzato le strade (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). La violenza della grandine, e anche la grandezza dei chicchi, ha danneggiato anche grondaie, tapparelle, carrozzerie e vetri di alcune auto in sosta. Con il temporale anche una serie ininterrotta di tuoni e fulmini. Danni anche nella provincia di Ancona per gli alberi abbattuti dal vento e finiti ad Agugliano, Offagna e ... Leggi su meteoweb.eu

LuceverdeRadio : ??#Maltempo #Treni Linea Ancona - Pescara: ostacoli sulla linea dovuta a condizioni meteo critiche tra Pedaso e Por… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Marche Arriva il maltempo: sulle Marche due giorni di temporali e vento fino ai cento all'ora Corriere Adriatico Il maltempo flagella l’Italia. E’ allerta in undici regioni

Non solo i temporali minacciano territori e popolazione, al Centro-Sud preoccupano i roghi e le fiamme. Violento incendio alle porte di Palermo. Un maxi rogo ha provocato ieri la chiusura del Gra a Ro ...

Marina di Massa: albero cade e uccide due sorelle in un campeggio

L’incidente causato dal maltempo ha stroncato le due giovani vite di 3 e 14 anni. Sul posto sono intervenuti medici, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l’ausilio dell’elisoccorso ...

