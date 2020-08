Maltempo, l’Adige esonda ad Egna: chiusa l’Autostrada del Brennero (Di domenica 30 agosto 2020) Nuova ondata di Maltempo in Italia. L’Autostrada del Brennero è stata chiusa dopo l’esondazione dell’Adige. ROMA – Non si ferma l’ondata di Maltempo in Italia. Nel pomeriggio di domenica 30 agosto 2020 l’Adige ha rotto gli argini nella zona di Egna costringendo alla chiusura l’Autostrada del Brennero nella zona tra Bolzano e San Michele. Una decisione precauzionale presa dalle autorità locali visto che la piena del fiume continua ad avanzare. Diverse le persone che sono state evacuate dalle proprie abitazioni per paura di alluvioni. La situazione sembra essere sotto controllo anche se si temono ulteriori disagi nelle prossime ore visto che la pioggia continua a cadere con ... Leggi su newsmondo

