Maltempo, la tempesta ammazza-estate piega il Centro/Nord: pioggia, tornado, grandine, neve, feriti e un morto. E’ un bollettino di guerra (Di domenica 30 agosto 2020) Il Maltempo, ormai da ieri, sta piegando il Centro/Nord. Chicchi di grandine delle dimensioni di un uovo, trombe d’aria, temporali devastanti e persino neve non danno tregua in quella che possiamo chiamare la tempesta “ammazza-estate”. Dalle regioni del Nord e del Centro arrivano notizie di danni, feriti gravi e purtroppo un morto, una bimba di soli 3 anni. pioggia e grandine nel Torinese, neve al Sestriere Nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento stanno interessando da stamani la zona pedemontana della provincia di TORINO. Fra i centri abitati coinvolti ci sono Piossasco e Cumiana, verso ... Leggi su meteoweb.eu

CretellaRoberta : Maltempo flagella il Nord. Cade un albero, due bimbe gravi: Un disperso nel Varesotto. L'uomo è stato travolto da u… - iltirreno : Maltempo a Prato: donna cade in un fiume - nagia59 : RT @simonearmani1: Tempesta di fulmini in Versilia, vista da Sud. #maltempo - CretellaRoberta : Maltempo flagella il Nord, un disperso nel Varesotto: L'uomo è stato travolto da un torrente, un secondo muore nel… - primocanale : Maltempo, tempesta di fulmini e trombe d'aria nel ponente genovese -

Meteo Giornale

Durante un temporale nella notte, con forte vento, un albero è finito sulla tenda occupata dalla famiglia delle piccole, che sono state travolte Due bambine sono in gravissime condizioni dopo che per ...Due bambine sono in gravissime condizioni dopo che per il maltempo un albero è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Durante un temporale nella notte, co ...