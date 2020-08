Maltempo Italia, muore una bimba di due anni: gravissima la sorella (Di domenica 30 agosto 2020) È successo a Marina di Massa a causa del Maltempo: nulla da fare per la più piccola. L'altra, 10 anni, è stata trasportata all'ospedale delle Apuane in gravi condizioni. In ospedale anche la sorella maggiore, 19 anni. MASSA. Il Maltempo uccide una bambina di due anni e mezzo. Il grave episodio è avvenuto al campeggio "Verdemare" alla Partaccia, a Massa. Un albero, un pioppo di 4 metri, è caduto su una tenda occupata da una famiglia. Due bambine - una di 10 anni ed una di 2 - sono state travolte mentre dormivano. Per la piccolina, nonostante le manovre di rianimazione, non c'è stato nulla da fare, La sorella di 14 anni è stata portata all'ospedale Apuane in gravissime condizioni. In ... Leggi su howtodofor

RaiNews : Forti piogge e frane in diverse aree del nord italia. Lanciata una nuova allerta rossa per la Lombardia, arancione… - matteosalvinimi : Un abbraccio ai Veronesi e a tutti gli Italiani colpiti da disastri e maltempo, nel giorno dell’anniversario del te… - vitocrimi : Sconvolgenti le immagini che arrivano da #Verona e dai territori del Nord Italia. La mia vicinanza a tutti i cittad… - iconameteo : #Maltempo - Una bimba è morta a Marina di #Massa, un uomo risulta disperso nel Varesotto - Chiaretta_74 : RT @perchetendenza: #maltempo: Perché ha colpito il Nord Italia con grandinate, forti raffiche di vento ed esondazioni provocando i danni m… -