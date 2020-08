Maltempo in Trentino – Adige e Isarco esondati: chiusa Autobrennero tra San Michele e Bolzano (Di domenica 30 agosto 2020) La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici Maltempo, esonda l’Adige: chiusa l’Autobrennero fino a Bolzano, evacuate 600 persone a Egna. Emergenza Maltempo in Trentino Alto Adige: le forti piogge delle ultime ore hanno fatto esondare l’Adige e l’Isarco ed … Leggi su periodicodaily

L'autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e San Michele all'Adige per motivi di sicurezza dopo l'esondazione dell'Adige. Evacuazione di abitanti a Egna per l'esondazione ...BORGO. Sono ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco della Valsugana. La zona più colpita dal maltempo sembra quella del territorio comunale di Borgo. Diversi smottamenti e frane in Trentino a cau ...