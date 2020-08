Maltempo, il Cardinale Sepe rinvia al 3 settembre l’incontro con il Napoli in ritiro a Castel di Sangro (Di domenica 30 agosto 2020) Salta per il cattivo tempo l’incontro del Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, con gli Azzurri in ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo. Eì quanto si legge in una nota diffusa dalla Curia di Napoli in cui si precisa che “la preannunciata visita del Cardinale alla compagine “azzurra” in ritiro precampionato non si terrà più domani lunedì 31 agosto 2020, a causa delle previste condizioni meteorologiche avverse, ed é rinviata a giovedì 3 settembre prossimo”. L'articolo Maltempo, il Cardinale Sepe rinvia al 3 settembre l’incontro con il Napoli in ritiro a Castel di Sangro ... Leggi su ildenaro

