Maltempo: grandine su Torino e i paesi della provincia (Di domenica 30 agosto 2020) Una grandinata seguita da un acquazzone ha interessato Torino nel corso della serata. grandine e temporali hanno infuriato anche nel settore meridionale della provincia e nel Chierese.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo grandine Maltempo, grandine e allagamenti in provincia di Bergamo TGCOM Temporali, nubifragi, crollo termico, tornado e grandine: Nord Italia assediato

E' arrivato come previsto e sta letteralmente sferzando buona parte del Nord Italia: stiamo parlando del maltempo che sta portando molti disagi e danni su diverse aree del Nord, specialmente Nord Oves ...

Ancora temporali con vento, grandine e neve in Piemonte

Il maltempo continua a flagellare il Piemonte. In particolare, nella notte, Torino è stata colpita da violenti temporali con forti raffiche di vento. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per la ...

