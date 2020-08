Maltempo flagella il Nord. Chiusa l'Autobrennero (Di domenica 30 agosto 2020) Bolzano, 30 ago. (Adnkronos) - Il Nord nella morsa del Maltempo. Resta critica la situazione dovuta al Maltempo in tutto il territorio altoatesino. Fino a domani, informa la Provincia di Bolzano, lo stato di protezione civile resta al livello Bravo. Non è stata ancora riaperta la statale del Brennero, Chiusa dalla notte scorsa nei pressi di Campodazzo. I lavori di sgombero sono ancora in corso. Chiusa nel pomeriggio anche la A22 tra San Michele e Bolzano Sud. Nel pomeriggio a Chiusa si è verificata un'esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. L'esondazione ha causato l'allagamento di alcune cantine e garage. L'ondata di piena ha raggiunto nel ... Leggi su iltempo

