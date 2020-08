Maltempo, domenica incubo nel Centro-Nord: 20 feriti per grandine a Ancona, chiusa l’Autobrennero Video (Di domenica 30 agosto 2020) L’autostrada ancora bloccata nei due sensi tra San Michele e Bolzano, preoccupa l’Adige. Un uomo colpito da un fulmine nella Bergamasca. Nelle Marche violentissima grandinata: centinaia di finestre in frantumi (anche in ospedale) e persone colpite Leggi su corriere

TgrVeneto : Nel vicentino case scoperchiate. Tromba d'aria sul Garda. Forti grandinate nel bellunese. Allerta arancione fino a… - Corriere : Maltempo, domenica da incubo in tutto il Centro-Nord. Chiusa l’Autobrennero - Corriere : Verona, la foto del tornado in arrivo sulla città: «Il disastro mentre stava arrivando» - AvvAntonioConte : RT @ilgiornale: Fine agosto da incubo su molte regioni italiane investite dal maltempo. Prevista un'altra perturbazione in arrivo dalle Bal… - Italia_Notizie : Maltempo, domenica incubo in tutto il Centro-Nord. Chiusa l’Autobrennero, disagi per il controesodo Video| Foto -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo domenica Maltempo, domenica da incubo. Chiusa l'Autobrennero, frane ed esondazioni QUOTIDIANO.NET Il Nord in ginocchio per il maltempo: esondano Adige e Isarco, chiusa l'Autobrennero | Allerta anche per lunedì

Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha definito una vera e propria "devastazione". L'autostrada del Brennero è stata chiusa ...

Maltempo Veneto: Conte sente Zaia, si valuta stato di emergenza

30 agosto 2020 Sono oltre 600 le richieste d'intervento arrivate alle sale operative dei Vigili del fuoco per la nuova ondata di maltempo che nel pomeriggio ha colpito il Veneto, in particolar modo la ...

Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha definito una vera e propria "devastazione". L'autostrada del Brennero è stata chiusa ...30 agosto 2020 Sono oltre 600 le richieste d'intervento arrivate alle sale operative dei Vigili del fuoco per la nuova ondata di maltempo che nel pomeriggio ha colpito il Veneto, in particolar modo la ...