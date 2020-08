Maltempo, domenica incubo in tutto il Centro-Nord. Chiusa l’Autobrennero, disagi per il controesodo Video| Foto (Di domenica 30 agosto 2020) L’autostrada è stata Chiusa nei due sensi tra San Michele e Bolzano, preoccupa l’Adige. Ferma anche la ferrovia. Un uomo colpito da un fulmine nella Bergamasca. Ad Ancona violentissima grandinata: centinaia di finestre in frantumi (anche in ospedale) Leggi su corriere

TgrVeneto : Nel vicentino case scoperchiate. Tromba d'aria sul Garda. Forti grandinate nel bellunese. Allerta arancione fino a… - Corriere : Maltempo, domenica da incubo in tutto il Centro-Nord. Chiusa l’Autobrennero - Corriere : Verona, la foto del tornado in arrivo sulla città: «Il disastro mentre stava arrivando» - wisebenefit : #Maltempo, domenica da incubo in tutto il Centro-Nord. Chiusa l’#Autobrennero - DBarbaresco : RT @ilgiornale: Fine agosto da incubo su molte regioni italiane investite dal maltempo. Prevista un'altra perturbazione in arrivo dalle Bal… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo domenica Maltempo, domenica da incubo. Chiusa l'Autobrennero, frane ed esondazioni QUOTIDIANO.NET Maltempo, tante strade chiuse

Le precipitazioni di sabato hanno provocato allagamenti e franamenti che hanno determinato tanti problemi alla circolazione soprattutto nel Locarnese, ma non solo. Sul Piano di Magadino, diverse strad ...

DURA DOMENICA PER IL TEAM TREK-PIRELLI

Il brutto tempo è stato il protagonista di questa domenica. Era il giorno della riunione del team XCO con Vlad Dascalu, Gioele De Cosmo e Simone Avondetto tornati insieme in pista. I tre ragazzi erano ...

Le precipitazioni di sabato hanno provocato allagamenti e franamenti che hanno determinato tanti problemi alla circolazione soprattutto nel Locarnese, ma non solo. Sul Piano di Magadino, diverse strad ...Il brutto tempo è stato il protagonista di questa domenica. Era il giorno della riunione del team XCO con Vlad Dascalu, Gioele De Cosmo e Simone Avondetto tornati insieme in pista. I tre ragazzi erano ...