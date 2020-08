Maltempo: domani ancora ricerche per uomo travolto da torrente nel Varesotto (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Sono andate avanti per tutta la giornata le ricerche di Andrea Galimberti, 38 anni, di Oltrona di San Mamette, nel Comasco, disperso da ieri dopo la piena di un torrente nella zona del Lago Delio, nel territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Era uscito in cerca di funghi con un amico, ma il torrente Molinera che scende verso il lago Maggiore, ingrossatosi in poche ore a causa delle forti piogge cadute, lo ha travolto. I soccorritori hanno perlustrato pozze e anfratti; impegnati una decina di tecnici della XIX Lariana del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), oltre agli specialisti del Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco. "Le operazioni sono state rese più difficili da pioggia e Maltempo, sono ... Leggi su liberoquotidiano

Maltempo, codice arancione per temporali sul nord ovest e codice giallo su tutta la Toscana

Codice arancione per temporali e rischio idrogeologico dalle 18 di oggi, sabato 29 agosto, alle 13 di domani, domenica 30 agosto, sul nord ovest della Toscana. Codice giallo su tutto il resto della To ...

