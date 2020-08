Maltempo: disagi nella Bergamasca, grandine e auto in panne (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Il Maltempo non risparmia il territorio di Bergamo: diversi i disagi causati da pioggia e grandine, quest'ultima caduta in particolare lungo il lungolago di Lovere, nei comuni di Luzzana, Cologno al Serio e Trescore Balnerario. Rallentamenti lungo le strade. Due automobilisti sono rimasti bloccate in un sottopasso, lungo la strada provinciale 42 in direzione Lovere. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare le auto rimaste in panne. Non si registrano feriti. Domani è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Leggi su liberoquotidiano

