Maltempo | Conte sente Zaia | il Governo è pronto a dichiarare lo “stato d’emergenza” per il Veneto

Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, ha appena sentito il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Verona Federico Sboarina, oltre al capo della Protezione Civile Borrelli. Il premier ha espresso massima vicinanza e solidarieta' alle popolazioni colpite dal Maltempo e in merito alla richiesta di stato d'emergenza avanzata dalla Regione Veneto si e' detto disponibile, non appena arrivera' la relazione integrativa, ad avviare istruttoria con la Protezione Civile per la valutazione, sia per la grandine dei giorni scorsi sia per il Maltempo di oggi.

(Fotogramma). Il premier Giuseppe Conte ha sentito al telefono Luca Zaia e, a quanto si apprende, si sarebbe detto pronto a valutare lo stato di emergenza in Veneto per il maltempo. Conte, riferiscono ...

Albero su tenda da campeggio, morte bimba di 3 anni e la sorella 14enne

Tragedia in un campeggio di Marina di Massa, a Massa Carrara. Questa mattina, a causa di una tromba d’aria, un pioppo alto 4 metri, pochi minuti prima delle 8, è crollato sulla tenda nella quale si tr ...

