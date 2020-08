Maltempo, Conte a telefono con Zaia: il Premier valuta lo stato di emergenza in Veneto (Di domenica 30 agosto 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha espresso la massima vicinanza e solidarietà nei confronti del governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Verona Federico Sboarino. Conte è rimasto in contatto anche col capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e, da quanto si apprende, si sarebbe detto pronto a valutare lo stato di emergenza nella regione a causa del Maltempo. Il governatore Veneto manderà una relazione integrativa e il Premier ha detto che valuterà la possibilità di procedere in questa direzione. Leggi su sportface

repubblica : Maltempo, albero cade su una tenda in campeggio: morte due sorelline a Marina di Massa. Il cordoglio del premier Co… - MediasetTgcom24 : Maltempo, Conte a Zaia: disponibilità a valutare stato di emergenza #maltempo - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, Conte a Zaia: disponibilità a valutare stato di emergenza #maltempo - PaoloVersa : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, Conte a Zaia: disponibilità a valutare stato di emergenza #maltempo - ZenatiDavide : Maltempo, Conte sente Zaia: si valuta stato d'emergenza in Veneto  : Il premier ha chiamato anche Sboarina ed è in… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Conte Maltempo, Conte a Zaia: disponibilità a valutare stato di emergenza TGCOM Maltempo, Conte a Zaia: disponibilità a valutare stato di emergenza

Il premier Giuseppe Conte ha sentito il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Verona Federico Sboarina, oltre al capo della Protezione Civile Borrelli. Il premier ha espresso massima vicina ...

Maltempo Veneto: Conte sente Zaia, si valuta stato di emergenza

30 agosto 2020 Sono oltre 600 le richieste d'intervento arrivate alle sale operative dei Vigili del fuoco per la nuova ondata di maltempo che nel pomeriggio ha colpito il Veneto, in particolar modo la ...

Il premier Giuseppe Conte ha sentito il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Verona Federico Sboarina, oltre al capo della Protezione Civile Borrelli. Il premier ha espresso massima vicina ...30 agosto 2020 Sono oltre 600 le richieste d'intervento arrivate alle sale operative dei Vigili del fuoco per la nuova ondata di maltempo che nel pomeriggio ha colpito il Veneto, in particolar modo la ...