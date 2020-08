Maltempo: Anas, riaperta al traffico la statale 38 'dello Stelvio' a Bormio (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - E stata riaperta al traffico la statale 38 'dello Stelvio' chiusa provvisoriamente ieri, sabato 29 agosto, per avverse condizioni meteo a Bormio (Sondrio). Lo rende noto l'Anas. A scopo precauzionale, era stato chiuso il tratto dal km 104,500 al km 121,100, in entrambe le direzioni. Leggi su liberoquotidiano

Sempre più pesante il bilancio del maltempo che ha colpito l'Umbria e in modo particolare la Valnerina. dalle 16.30 di domenica 30 agosto la strada statale 685 ‘Tre Valli Umbre’ è provvisoriamente chi ...

Maltempo: Anas, allagata galleria Valsassina, disagi viabilità per Lecco

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - La statale 36 racc 'Raccordo Lecco Valsassina' è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal km 0 al km 9,015. L'interdizione si è resa necessaria pe ...

