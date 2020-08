Maltempo al Nord, esondano l’Adige e l’Isarco: famiglie evacuate (Di domenica 30 agosto 2020) Continuano a preoccupare e destare allarme le condizioni meteo che stanno flagellando gran parte d’Italia. Negli ultimi minuti è stato reso noto che in Trentino Alto Adige la situazione è ulteriormente peggiorata: sono esondati infatti sia l’Adige che l’Isarco, costringendo a lanciare un allarme ed evacuare numerose famiglie della zona. Chiusa anche l’autostrada del Brennero. In giornata la tragica notizia di 2 bambine morte in un campeggio, schiacciate da un albero caduto anche a causa del forte Maltempo. L’Adige è esondato a Egna Le fonti locali riportano che a causa delle violenti piogge che stanno colpendo soprattutto le Regioni del Nord, il fiume Adige è esondato nei pressi del comune di Egna. Qui, sono state evacuate molte famiglie e ... Leggi su thesocialpost

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella il Nord. Un uomo è disperso nel Varesotto, travolto da un torrente #ANSA - Agenzia_Ansa : Il #maltempo flagella il Nord. Un albero cade sulla loro tenda, gravi due bimbe #ANSA - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: #Maltempo. A #Egna piena dell'Adige. EVACUATE le zone artigianali sud e nord; le vie Stazione, San Rocco, Isola di Sotto,… - Pre_Temp : RT @TgrAltoAdige: #Maltempo. A #Egna piena dell'Adige. EVACUATE le zone artigianali sud e nord; le vie Stazione, San Rocco, Isola di Sotto,… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Nord Maltempo flagella il Nord, albero cade su una tenda in campeggio: morte due sorelle di 3 e 14 anni Rai News Maltempo, fine allerta a mezzogiorno. Prevista mareggiata

Dopo la fase temporalesca di sabato mattina e il transito del fronte perturbato sulla Liguria nella notte, le condizioni meteo vanno gradualmente migliorando pur in un contesto all’insegna ancora di u ...

Maltempo, Adige e Isarco esondati/ Video: evacuazioni Egna-Chiusa, ko linea Brennero

Ondata di maltempo a Bolzano, esondati i fiumi Isarco e Adige: evacuazioni in corso e linea Brennero bloccata, le ultime notizie L’ondata di maltempo al Nord Italia non accenna a fermarsi e nel pomeri ...

Dopo la fase temporalesca di sabato mattina e il transito del fronte perturbato sulla Liguria nella notte, le condizioni meteo vanno gradualmente migliorando pur in un contesto all’insegna ancora di u ...Ondata di maltempo a Bolzano, esondati i fiumi Isarco e Adige: evacuazioni in corso e linea Brennero bloccata, le ultime notizie L’ondata di maltempo al Nord Italia non accenna a fermarsi e nel pomeri ...