Malal e Jannat morte in campeggio. Il viaggio con la famiglia grazie al bonus vacanze (Di domenica 30 agosto 2020) Due sorelle, una di 3 anni, l’altra più grande, di 14, sono morte travolte da un albero caduto sulla tenda al campeggio. In realtà, prima erano andate a dormire dentro una piccola tenda, ma poi, per timore del temporale, hanno deciso di spostarsi nella tenda più grande dei genitori. Ed è lì che sono morte nel camping Verde Mare di Marina di Massa (Massa Carrara). E’ successo alle 7 di domenica, dopo ore di piogge, vento forte e burrasche sul nord ovest della Toscana. Secondo i carabinieri, al momento del crollo del pioppo, nella tenda stavano dormendo ben sei persone, una intera famiglia marocchina originaria di Casablanca ma residente a Torino e arrivata a Marina di Massa il 18 agosto per trascorrere qualche giorno al mare. Secondo alcuni camperisti presenti nel ... Leggi su huffingtonpost

