Malak, giovane promessa del judo: chi era la ragazzina morta a Massa assieme alla sorella di 2 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Malak, giovane promessa del judo: chi era la ragazzina morta a Massa assieme alla sorellina di 2 anni Era la prima volta che passavano le vacanze in Italia. Di solito tornavano sempre i Marocco, Fatima e Hicham Lassiri e i loro figli. Ma quest’anno no. C’è il Coronavirus, e anche i soldi non sono tantissimi. Decidono di andare in Toscana, a Marina di Massa, 10 minuti da Forte dei Marmi in quel campeggio dove, stamattina, le forte raffiche di vento hanno abbattuto un albero sulla loro tenda. La stessa in cui Malak, 14 anni, e Jannat, 2 emmezzo dormivano. Jannat è morta sul colpo. Malak è stata trasportata ... Leggi su tpi

Due sorelline morte in campeggio a Marina di Massa, albero travolge la tenda, fratello illeso

Erano in vacanza con la famiglia in Toscana. Una bambina di 3 anni morta, deceduta anche la sorella 14enne ricoverata in terapia intensiva. L'altra sorella 19enne è rimasta invece ferita in modo lieve ...

