Luigi Di Maio, scatti bollenti al mare con la fidanzata – FOTO (Di domenica 30 agosto 2020) Luigi Di Maio “paparazzato” al mare con la fidanzata Virginia Saba. scatti bollenti per il Ministro degli Esteri e pose decisamente piccanti L’estate di Luigi Di Maio inciampa su una nuova polemica, dopo quella sui meme sulla sua abbronzatura accusati di razzismo dal New York Times. Il Ministro degli Esteri si trova a Villasimius in vacanza con la fidanzata Virginia Saba. Durante un bagno in mare alcuni paparazzi hanno scattato delle FOTO piuttosto “piccanti” della coppia. Il settimanale Oggi ha poi pubblicato uno di questi scatti, che ritrae l’ex capo politico pentastellato in una posizione compromettente. Sembra quindi che Di Maio ... Leggi su bloglive

Rinaldi_euro : Però per “risparmiare” propongono il taglio dei parlamentari tanto Conte va avanti a colpi di DCPM e se ne frega de… - ilfoglio_it : Ministro degli Esteri, ha iniziato come vicepremier, era il leader del partito entrato in conflitto con i colonnell… - fanpage : Non solo la riduzione del numero dei parlamentari. L’obiettivo di Luigi Di Maio è anche quello di abbassare lo stip… - laura_maffi : Chi si aspettava un flop della partecipazione è stato deluso. Si perché venerdi sera, nonostante il caldo torrido,l… - JackTorrance62 : Top story: @Augusto00213634: 'Luigi Di maio È uno schifoso depravato senza pudore viziato viscido, bugiardo, tradit… -