Luigi di Maio e Virginia Saba, la foto hot scattata in acqua diventa un meme (Di domenica 30 agosto 2020) "Ministro! Ma che fa?" Potrebbe essere questa la domanda che sorge spontanea dando una prima occhiata alla foto scattata e pubblicata dal settimanale Oggi che mostra il Ministro degli Esteri Luigi di Maio in compagnia della sua fidanzata Virginia Saba in atteggiamenti...teneri, molto teneri in mezzo al mare (pochi giorni fa lo stesso di Maio è stato in vacanza con la sua dolce metà nell'assolata Sardegna).La posizione immortalata della coppia in effetti è particolarmente maliziosa, sarà per questo che la malizia fa da padrone alle decine, ma che dire, centinaia di meme spopolati per i social. Dai personaggi noti, agli utenti più comuni su twitter, la foto fa il giro del web in un sermone di ironia e ... Leggi su blogo

