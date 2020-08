Lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, Viale, Lega,: "Raccolgo la disponibilità a parole del presidente Morra di ritornare a ... (Di domenica 30 agosto 2020) "Leggo che ieri il presidente della commissione parlamentare sulla criminalità organizzata, Nicola Morra del Movimento 5 stelle è stato in Liguria ed ha incontrato solo il candidato presidente della ... Leggi su sanremonews

Esercito : Una storia bellissima fatta di altruismo e amore per il prossimo! Il soldato Matteo luddeni ha percorso circa 635 k… - direzioneprc : Il #29agosto 1980 ci lasciava Franco #Basaglia, 'dottore dei matti', partigiano, comunista. Chi non rinuncia alla l… - carlaruocco1 : 'La prima cosa che controlla la mafia è il voto, la qualità del consenso. Ad una cattiva raccolta di voti corrispon… - MaurizioVoltini : Poco più di 2 giri alla fine, godiamoci la lotta per il 5° posto... #BelgianGP #F1 - Cristina6013 : @CarloCalenda Detto dall'ex pariolino di lotta che ha puntato alla guida di Confindustria ci sta'. Meno comprensibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta alla

ImperiaNews.it

Da tempo Amazon è impegnata in un processo di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica e contrasto degli effetti del cambiamento climatico. Una lotta che trova ora un ulteriore alleato in Me ...Iaquinta, Quaresmini e Fumanelli sono racchiusi in appena 9 punti dopo il round in riva al Santerno, che ha consacrato Monaco ai vertici e non lontano in classifica dal terzetto di testa, mentre per C ...