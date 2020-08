Lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, Viale, Lega,: "Battaglia di tutto il paese, non ad uso elettorale di una sola parte ... (Di domenica 30 agosto 2020) "Leggo che ieri il presidente della commissione parlamentare sulla criminalità organizzata, Nicola Morra del Movimento 5 stelle è stato in Liguria ed ha incontrato solo il candidato presidente della ... Leggi su savonanews

Esercito : Una storia bellissima fatta di altruismo e amore per il prossimo! Il soldato Matteo luddeni ha percorso circa 635 k… - direzioneprc : Il #29agosto 1980 ci lasciava Franco #Basaglia, 'dottore dei matti', partigiano, comunista. Chi non rinuncia alla l… - carlaruocco1 : 'La prima cosa che controlla la mafia è il voto, la qualità del consenso. Ad una cattiva raccolta di voti corrispon… - Mic_Jordan23_ : RT @Eurosport_IT: 'Almeno una volta al giorno penso di lasciare la bolla' ?? Dal boicottaggio dei match per sostenere la lotta contro il ra… - Eurosport_IT : 'Almeno una volta al giorno penso di lasciare la bolla' ?? Dal boicottaggio dei match per sostenere la lotta contro… -