Lorenzi-Nakashima in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Il programma del match tra Paolo Lorenzi e Brandon Nakashima, valevole per il primo turno degli Us Open 2020. Il senese fa il suo esordio nello slam della Grande Mela andando a caccia del secondo turno contro il tennista statunitense. L’incontro, in programma lunedì 31 agosto come secondo match a partire dalle ore 17 italiane, potrà essere trasmesso parzialmente in diretta tv su Eurosport 2, oltre che integralmente in streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

Non era mai successo che ci fossero dieci giocatori italiani ammessi al tabellone principale degli Us Open: si era arrivati a nove, ma comprendendo anche i qualificati e i lucky loser. Dieci uomini, a ...

Sorteggio agrodolce Sinner in salita, Berrettini fortunato

L’altoatesino affronta nel primo turno Kachanov, 16 del mondo Il romano contro il giapponese Soeda. Per Jasmine Paolini c’è l’ostacolo Caroline Garcia NEW YORK Lunedì si alza il sipario sugli Us Open, ...

